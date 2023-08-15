США відстежили чотири російські військові літаки біля Аляски: чим все завершилося

Командування повітряної оборони Північної Америки не розглядає таку діяльність РФ як загрозу.

Протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски пізно 13 серпня та вранці 14 серпня 2023 року.

Про це повідомляє командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Водночас російські літаки-розвідники не входили в повітряний простір Америки чи Канади.

"Ця російська діяльність для ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.

У Командуванні уточнили, що зона дії їхньої ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.

Нагадаємо, що NORAD – Об'єднана система протиповітряної оборони Північної Америки континенту, функціонування якої забезпечують канадські та американські сили ППО.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони використовує багаторівневу захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для відстеження літаків та інформування про дії у відповідь.

NORAD запевняє, що, як і раніше, готовий використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.

Раніше повідомлялося, що Данія підняла у повітря два F-16 через наближення російських бомбардувальників.

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