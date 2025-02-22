США вимагають від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії – WP

Запропоновану американцями резолюцію у Києві розцінили як спробу применшити відповідальність Росії за вторгнення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії. Натомість Сполучені Штати пропонують свій варіант, в якому немає звинувачень Кремля.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на дипломатів, які знайомі з пропозицією та говорили на умовах анонімності.

Державний секретар США Марко Рубіо в оприлюдненій у п’ятницю, 21 лютого, заяві стверджує, що Вашингтон “запропонував просту історичну резолюцію в ООН, яку ми закликаємо підтримати всі країни-члени, щоб прокласти шлях до миру”.

“Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край, і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов’язання припинити війну”, – йдеться у заяві.

Цю резолюцію розцінили в Києві як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення.

За словами джерела WP, Вашингтон спершу переглянув запропоновану Україною резолюцію та “вимагав внести у неї деякі зміни, щоб зробити її послабленою”, зокрема з “проросійськими” формулюваннями в документі.

Після цього Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав від Києва відкликати свій варіант, який уже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували її підписати.

Нова пропозиція “шокувала” українців, сказав виданню неназваний чиновник, і президент України Володимир Зеленський дав вказівку МЗС України не відкликати свій варіант.

“Їхня пропозиція є дуже короткою та абсолютно новою мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до примирення з [президентом Росії Володимиром] Путіним, а не на заклик до миру”, - сказав виданню чиновник.

У запиті адміністрації Трампа до Києва випливає, що вони намагаються “обійти всі можливі процедури в ООН”, вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб відкрити шлях іншим країнам підписати більш м’який текст США.

“У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], а не на росіян”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, Сполучені Штати запропонували в ООН свій проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця резолюція суттєво відрізняється від тексту який підготували Україна та європейські партнери, оскільки містить правки, запропоновані російською стороною.

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