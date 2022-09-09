США виступають за реформу Радбезу ООН через агресію та зловживання Росії

Сполучені Штати виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема — щодо використання її членами права вето.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує "Європейська правда".

Вона наголосила, що постійний член Ради Безпеки ООН — Росія — завдала удару по самій основі статуту Організації.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир", — зазначила Томас-Грінфілд.

За її словами, США посилять зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала постпред США.

Томас-Грінфілд також анонсувала консультації за участі президента США Джо Байден, державного секретаря Ентоні Блінкена "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".

Нагадаємо, що Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Раніше США попередили, що якщо Росія купить зброю у КНДР, то порушить резолюції Ради Безпеки ООН.

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