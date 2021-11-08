США висунуть звинувачення 22-річному українцеві, якого підозрюють у кібератаці

Хлопця затримали у Польщі і він очікує рішення щодо екстрадиції до США.

У Сполучених Штатах висунуть звинувачення громадянину України Ярославові Васинському, якого підозрюють в організації кібератаки та вимаганні грошей.

Про це інформує CNN.

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США підозрює українця Ярослава Васинського і громадянина Росії Євгена Поляніна у причетності до хакерської атаки з використанням програми-вимагача REvil, яка відбулася у липні цього року. Злом обійшовся американським фірмам у мільйони доларів. Зазначається, що Васинський здійснив атаку програмного забезпечення-вимагача на компанію Kaseya, що базується у Флориді, яка заразила до 1500 компаній у всьому світі.

Васинського та Поляніна звинувачують у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. У межах розслідування влада вилучила щонайменше 6 мільйонів доларів, імовірно пов’язаних із викупом, отриманим Поляніним від компаній, що зазнали кібератаки.

22-річного Ярослава Васинського затримали у Польщі. Наразі розглядається питання щодо його екстрадиції до США. 28-річний росіянин Євген Полянін залишається на волі.

Нагадаємо, що у червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.

А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

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