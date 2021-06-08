США вивели понад половину своїх військ з Афганістану та передали в розпорядження 6 баз

Майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%.

Про це у вівторок, 8 червня, повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"США також офіційно передали в розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість баз. За оцінками CENTCOM, процес виведення завершено більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від моменту ухвалення рішення про виведення військ з Афганістану для вивезення вантажів було здійснено понад 50 авіарейсів.

Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і у повній координації з союзниками.

Нагадаємо, що 29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і таліби підписали в Досі мирну угоду. Сполучені Штати, їхні союзники та коаліція зобов'язалися вивести протягом 14 місяців все війська з країни. Таліби ж гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. Потім переговори зайшли в глухий кут.

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