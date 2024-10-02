США виявили судна Росії та Китаю, які патрулювали води в Беринговому морі — подробиці

Судна йшли транзитним строєм у північно-східному напрямку, залишаючись приблизно в кількох кілометрах у виключній економічній зоні Росії.

Чотири кораблі Росії та берегової охорони Китаю спільно патрулювали води в Беринговому морі — між Аляскою та Чукотським півостровом.

Про це повідомили у береговій охороні США.

Берегова охорона США помітила судн РФ та КНР 28 вересня під час звичайного патрулювання морського кордону між США та Росією.

Берегова охорона США виявила чотири судна прикордонної служби Росії та берегової охорони Китаю

Вперше берегова охорона США спостерігала судна китайської берегової охорони настільки далеко на північ.

"Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів, — сказала контрадмірал Меган Дін, командир 17-го округу берегової охорони.

Попит на послуги берегової охорони в регіоні, за її словами, продовжує зростати.

"Це вимагає постійних інвестицій у наші можливості, щоб задовольнити присутність наших стратегічних конкурентів і виконати наші статутні місії в розширеній зоні діяльності", — сказала вона.

Екіпаж берегової охорони США діяв у межах операції Frontier Sentinel, призначеної для зустрічі присутності з присутністю, коли стратегічні конкуренти діють у водах США та навколо них.

"Присутність берегової охорони зміцнює міжнародний порядок, заснований на правилах, і сприяє проведенню операцій у спосіб, який відповідає міжнародному праву та нормам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що Росія планує збільшити свій оборонний бюджет 2025 року майже на 30%, оскільки країна скеровує ресурси на наступ в Україні, витрачаючи більше на військові потреби, ніж на соціальне забезпечення та освіту разом узяті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.