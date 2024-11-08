США вийдуть з війни в Україні після того, як Трамп офіційно стане президентом — Орбан

Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України від російського вторгнення, якщо США припинять підтримку за президентства Дональда Трампа.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Bloomberg.

"Американці вийдуть з цієї війни… Європа не може фінансувати цю війну самостійно", — сказав він.

Нагадаємо, одразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він неодноразово обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

Багато хто в Україні непокоїться саме через те, що США за нового президента будуть змушувати Київ підписати угоду на невигідних умовах. Військова допомога може стати інструментом тиску не тільки на Україну, але й на Росію, щоб переконати обидві сторони почати переговори, вважають аналітики.

Тим часом ситуація на фронті стає для ЗСУ все складнішою. Російські війська продовжують просуватися на Донбасі. За оцінками аналітиків проєкту DeepState, тільки за минулий місяць вони захопили близько 500 км² — це найбільший прорив від 2023 року.

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