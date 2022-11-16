США візьмуть паузу для вивчення інциденту в Польщі - Держдеп

У Державному департаменті США заявили, що вони не прагнуть ескалації ситуації, тому поки не будуть обговорювати можливі варіанти розвитку ситуації та візьмуть паузу для вивчення вибухів в Польщі.

Про це заявив представник Держдепу Ведант Патель.

Він зазначив, що США будуть завжди будуть стояти поруч зі своїми союзниками по НАТО, але поки що не готові обговорювати можливі сценарії розвитку подій.

Патель зазначив, що наразі Вашингтон проводить консультації з Варшавою для вияснення всіх деталей інциденту.

«Для США важливо визначити, чи було падіння ракет у Польщі випадковістю чи навмисною дією», — заявляють у Держдепі.

Увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація, що біля біля Томашева в небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Коментуючи цей інцидент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Україні літаки й ППО.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ.

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