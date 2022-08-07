США візьмуть участь у військових навчаннях поблизу спірного кордону Індії з Китаєм

Американські та індійські військові проведуть спільні навчання у високогірній частині Індії, де у 1962 році стався прикордонний військовий конфлікт із Китаєм.

Сполучені Штати у жовтні цього року візьмуть участь у спільних військових навчаннях з Індією менш ніж за 100 кілометрів від спірного кордону з Китаєм, який досі остаточно не демаркований.

Про це в суботу, 6 серпня, повідомляє CNN.

Заходи відбудуться в рамках 18-го випуску щорічних спільних навчань, відомих як “Військова практика”. Тренування будуть зосереджені на відпрацюванні ведення бойових дій на великій висоті.

Речник Міністерства оборони США у коментарі CNN назвав партнерство з Індією “одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”.

“Одним з важливих елементів цих ширших зусиль є навчання та навчальні заходи, і “Військова практика” є одним із таких щорічних двосторонніх навчань, спрямованих на покращення сумісності та покращення наших відповідних можливостей для вирішення низки викликів регіональній безпеці”, — сказав речник.

Відносини між Індією та Китаєм загострилися після того, як внаслідок кривавого зіткнення у Гімалаях у червні 2020 року загинули щонайменше 20 індійських військовослужбовців та четверо китайських солдатів.

Напруженість ще більше зросла останнім часом через будівництво Китаєм мосту через озеро Пангонг Цо, розташоване вздовж кордону. Уряд Індії засудив цей крок як незаконну окупацію.

Під час візиту до Індії цього року командувач сухопутних військ США на Тихому океані генерал Чарльз Флінн охарактеризував нарощування військової могутності Китаю поблизу спірного кордону як таке, що викликає тривогу.

Лінія фактичного контролю – нечітко визначений де-факто кордон між Індією та Китаєм – виникла в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, яка сама по собі була викликана давніми історичними територіальними розбіжностями.

Її точне розташування може бути розмите, і між Китаєм та Індією досі точаться суперечки про те, де закінчується одна країна і починається інша.

Будь-які військові провокації між Індією та Китаєм можуть мати тяжкі наслідки, оскільки ці країни мають ядерну зброю.

Нагадаємо, у Китаї стартували військові навчання з бойовою стрільбою у шести зонах навколо Тайваню.

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