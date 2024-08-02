США визнали перемогу суперника Мадуро на виборах у Венесуелі : які наслідки матиме заява Блінкена

У четвер увечері Сполучені Штати визнали опозиційного кандидата у президенти Венесуели Едмундо Гонсалеса переможцем суперечливих президентських виборів у країні.

Про це пише The New York Times.

Заява держсекретаря Ентоні Блінкена прозвучала, попри твердження авторитарного президента країни Ніколаса Мадуро та контрольованого урядом виборного органу про те, що саме Мадуро переміг на виборах у неділю.

При цьому Мадуро досі не надав чітких доказів своєї перемоги, а виборчі комісії не повідомили результати підрахунку голосів. В офісі Гонсалеса стверджують, що мають результати з більш ніж 80% виборчих дільниць, які вказують на те, що опозиційний кандидат переміг з непереборним відривом.

Рішення США напевно розлютить Мадуро, який давно вважає американську владу імперіалістами, що втручаються у справи інших держав. Проте поки що незрозуміло, чи матиме якісь наслідки заява США для спроможності Мадуро втримати владу.

У своїй заяві Блінкен вказав на "незаперечні докази" перемоги Гонсалеса, зрозумілі США і, що найголовніше, венесуельському народові.

"Ми вітаємо Едмундо Гонсалеса з успішною кампанією. Наразі настав час венесуельським партіям розпочати обговорення поважного, мирного переходу влади відповідно до виборчого законодавства Венесуели", – додав Блінкен.

Після публікації цієї заяви, Мадуро написав у соціальній мережі X, що він готовий до діалогу з Білим домом, "якщо уряд США готовий поважати суверенітет і припинити загрожувати Венесуелі".

Кандидатура Гонсалеса, якого підтримує популярний лідер опозиції Марія Коріна Мачадо, була найсерйознішою електоральною загрозою для Мадуро з моменту його приходу до влади в 2013 році.

Рух, який очолює Мадуро, відомий як "Чавізмо", контролює Венесуелу вже чверть століття, відколи був обраний його попередник, президент Уго Чавес, який обіцяв країні "соціалістичну революцію". Під їх керівництвом Венесуела стала авторитарною державою, в якій заарештовують дисидентів, придушують протести силою та підлаштовують вибори.

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Після виборів розгнівані прихильники Гонсалеса та Мачадо вийшли на вулиці, щоб висловити протест, що призвело до репресій з боку сил безпеки та проурядових збройних угруповань. За даними правозахисної групи Foro Penal і джерел видання, у сутичках загинуло щонайменше 17 людей. За даними генерального прокурора країни, силовики заарештували близько 750 осіб.

Мачадо закликала своїх прихильників вийти на марш у суботу в Каракасі, столиці країни, з прапорами Венесуели як "символом свободи".

Вранці понеділка, лише за кілька годин після закриття виборчих дільниць, контрольований урядом виборний орган заявив, що Мадуро отримав 51% голосів, а Гонсалес — 44%. Однак за підрахунками опозиції, Гонсалес набрав 67%.

Стів Левицький, експерт з демократії з Гарвардського університету, назвав твердження Мадуро про свою перемогу "одним із найбільших шахрайств на виборах у сучасній історії Латинської Америки".

Заяву Блінкена про перемогу Гонсалеса, ймовірно, з радістю зустріли ті, хто хотів, щоб Вашингтон зайняв жорстку позицію. Проте видання зазначає, що навряд чи ця заява насправді матиме великий ефект.

П'ять років тому адміністрація Трампа також підтримала суперника Мадуро, тодішнього голову законодавчого органу Венесуели Хуана Гуайдо, який заявив, що він є законним президентом. Гуайдо послався на статтю Конституції, яка дозволяє голові Національної асамблеї обіймати виконавчу посаду у певних ситуаціях.

На короткий час навіть здалося, що Мадуро може бути усунутий від влади, але народний і політичний імпульс підтримки Гуайдо зійшов нанівець, після чого той втік до США. Сьогодні Мадуро вказує на цей епізод як на доказ своєї сили та слабкості Америки.

Цього тижня Мадуро звернувся до Верховного суду Венесуели, який контролюють його прихильники, з проханням розв'язати виборчу суперечку. Сьогодні, 2 липня, обидва претенденти на президентську посаду, мають з'явитися до суду.

Нагадаємо, у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як виборча влада офіційно оголосила переможцем президентських перегонів Мадуро. У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати великий натовп протестувальників

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