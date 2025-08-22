США влаштували масову перевірку власників віз: хто під загрозою депортації

Віза США / © Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила 21 серпня про масштабну перевірку понад 55 млн іноземців, які мають чинні американські візи. Мета — виявити порушення, що можуть стати підставою для депортації. Це черговий крок у межах політики посилення контролю за мігрантами, які легально перебувають у країні.

Про це повідомляє Associated Press.

У відповіді на запит журналістів Державний департамент США уточнив, що всі власники віз, включно з туристами з різних країн, проходять «безперервну перевірку», яка дозволяє виявляти підстави для відмови у в’їзді чи перебуванні у Штатах.

Якщо знайдуться відповідні дані, віза буде анульована, а іноземця, який перебуває у США, можуть депортувати.

Від початку президентства Трампа основний акцент робився на висланні нелегалів, а також на перевірці студентських і обмінних віз. Проте нова практика поширюється на ширше коло мігрантів, зокрема тих, хто мав усі законні підстави перебувати в країні.

Експертка Інституту міграційної політики Джулія Ґеллатт пояснила, що цифра у 55 млн може охоплювати також туристів із багаторазовими візами, які наразі перебувають за кордоном. Вона поставила під сумнів доцільність витрачання ресурсів на перевірку тих, хто, ймовірно, не планує повертатися до США.

У Держдепі наголосили, що підставами для дій можуть бути:

перевищення терміну перебування,

кримінальна діяльність,

загроза громадській безпеці,

участь у тероризмі чи підтримка терористичних угруповань.

«Ми перевіряємо всю доступну інформацію в межах нашого контролю, включно з даними правоохоронних та імміграційних органів, а також будь-якими іншими фактами, які можуть з’явитися після видавання візи й свідчити про можливу непридатність», — йдеться у заяві.

Візи для далекобійників скасовують

Окремо Держдепартамент підтвердив припинення видавання робочих віз для водіїв великовантажних фур. Про це 21 серпня заявив держсекретар Марко Рубіо у соцмережі X. Він підкреслив, що зміни набули чинності негайно.

«Зростальна кількість іноземних водіїв, які керують великими вантажівками на дорогах США, наражає на небезпеку життя американців і підриває добробут американських далекобійників», — написав Рубіо.

Адміністрація Трампа вже раніше почала вимагати від водіїв обов’язкового знання англійської мови, щоб підвищити безпеку руху. У Міністерстві транспорту пояснили, що такий захід з’явився після ДТП, де недостатнє знання мови могло бути причиною трагедій.

Згодом Держдепартамент повідомив, що призупинив видавання цих віз, щоб переглянути «протоколи скринінгу та перевірки».

Масова перевірка віз — новий рівень контролю

Перевірка всіх власників американських віз стала масштабним розширенням політики, яка спершу стосувалася лише студентів, підозрюваних у проросійській, антиізраїльській чи про-палестинській активності.

За словами чиновників, тепер перевірки охоплюватимуть:

соцмережі власників віз;

правоохоронні та міграційні дані з країн походження;

порушення законів у США.

Крім того, впроваджуються нові інструменти збирання інформації, зокрема обов’язкове вимкнення налаштувань приватності на телефонах та застосунках під час співбесіди.

Нагадаємо, на початку серпня Держдеп США запровадив нове правило: для отримання туристичних і бізнес-віз у деяких країнах претенденти повинні будуть вносити грошову заставу від 5 000 до 15 000 дол. Це рішення спрямоване на боротьбу з порушеннями візового режиму та має гарантувати, що іноземці залишать територію США після закінчення терміну дії візи.