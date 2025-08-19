США вперше депортували українських біженців (фото)

США оголосили про депортацію перших біженців з України

Зі Сполучених Штатів Америки вперше депортували українських біженців.

Про це пише Служба імміграційного та митного контролю США.

«Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів», — йдеться в повідомленні.

Про кількість депортованих чи обставини їх видворення не повідомляється. На одному фото — четверо чоловіків, на іншому — чоловік і дві жінки. Також на фото видно українських пункт пропуску.

Нагадаємо, що українські біженці у США можуть втратити легальний статус і бути депортованими.