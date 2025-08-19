ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3990
Час на прочитання
1 хв

США вперше депортували українських біженців (фото)

США депортували перших українських біженців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
США оголосили про депортацію перших біженців з України

США оголосили про депортацію перших біженців з України

Зі Сполучених Штатів Америки вперше депортували українських біженців.

Про це пише Служба імміграційного та митного контролю США.

«Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів», — йдеться в повідомленні.

Про кількість депортованих чи обставини їх видворення не повідомляється. На одному фото — четверо чоловіків, на іншому — чоловік і дві жінки. Також на фото видно українських пункт пропуску.

Раніше повідомлялося, що у США чоловіка випадково депортували до найгіршої у світі в’язниці.

Нагадаємо, що українські біженці у США можуть втратити легальний статус і бути депортованими.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie