США вперше очолить президент із кримінальною судимістю: який вирок винесли Трампу

Обраний президент США Дональд Трамп не сяде до в'язниці і навіть не сплатить штраф за кримінальним обвинуваченням у даванні порноакторці хабара за мовчання. Таке рішення про вину без покарання та "безумовне звільнення" ухвалив суддя Хуан Мерчан лише за кілька днів до інавгурації 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Вирок означає, що суд визнав Дональда Трампа винним, але не наклав на нього жодних правових санкцій – ані тюремного строку, ані штрафу, ані випробувального терміну. На суді Трамп не визнав себе винним і заприсягся оскаржити обвинувальний вирок. Він був присутній на оголошенні вироку дистанційно разом зі своїм адвокатом.

"Це було політичне полювання на відьом. Це було зроблено, щоб нашкодити моїй репутації, щоб я програв вибори, і, очевидно, це не спрацювало. Я абсолютно невинний, я нічого поганого не зробив", – сказав Трамп перед вироком.

Тепер, після винесення вироку, Трамп має право подати апеляцію, але цей процес може тривати роками та затягтися на весь термін його каденції.

Винесення вироку знаменує собою кульмінацію першої історії кримінальної справи, порушеної проти президента США, колишнього чи чинного. Трамп стане першим президентом, який обійме посаду, маючи судимість.

Кримінальна справа про хабар за мовчання вважалася менш серйозною, ніж три інші, в яких Трампа звинувачували у спробі змінити результати виборів 2020 року та у зберіганні секретних документів після звільнення з посади президента США. Однак лише справа про 130 тисяч доларів, виплачених адвокатом Трампа порноакторці Стормі Деніелс за її мовчання перед виборами 2016 року про сексуальний контакт з Трампом, стала єдиною, яка дійшла до суду.

Спочатку суддя Мерчан призначив винесення вироку на 11 липня 2024 року, але кілька разів переносив його на прохання Трампа. Погоджуючись у вересні відкласти винесення вироку до закінчення виборів, суддя написав, що побоюється, що його вважатимуть упередженим.

За американськими законами, фальсифікація ділових записів (щоб приховати, куди було витрачено кошти) карається тюремним ув'язненням на строк до чотирьох років. Хоча Трамп навряд чи отримав би тюремний термін через свій похилий вік і відсутність кримінального минулого, експерти з правових питань не виключали, що такий результат справи можливий. Однак перемога Трампа на виборах та інавгурація, що наближається, зробили тюремне ув'язнення або випробувальний термін ще менш доцільними, резюмували журналісти.

Нагадаємо, порнозірка Стормі Деніелс розповіла, як познайомилася з Трампом, а також приголомшила сенсаційними секретами про хтиві зв'язки з ним.

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