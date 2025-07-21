США вперше за 17 років повернули ядерну зброю до Великої Британії — навіщо саме зараз

США повернули ядерну зброю до Великої Британії. / © Getty Images

Реклама

На авіабазі Лейкенгіт у графстві Саффолк знову розміщено американську ядерну зброю — вперше за понад 15 років. За даними кількох джерел, цього тижня туди були доставлені модернізовані термоядерні бомби вільного падіння B61-12, які, ймовірно, прибули з Центру ядерної зброї ВПС США на базі Кіртланд, штат Нью-Мексико.

Про це повідомляє UK Defense Journal.

Як повідомляється, боєприпаси поміщено в нове захищене сховище, нещодавно збудоване на території бази в Лейкенгеті. Офіційно Пентагон традиційно утримується від коментарів щодо розташування ядерної зброї, тому не підтвердив сам факт перекидання.

Реклама

B61-12 — це високотехнологічна тактична ядерна бомба з регульованою потужністю та системою точного наведення. Вона сумісна з широким спектром літаків, зокрема з винищувачами F-35A Lightning II, які використовуються на базі Лейкенгіт 493-ю та 495-ю винищувальними ескадрильями 48-го винищувального крила.

Американська ядерна зброя вже перебувала на цій британській базі в часи холодної війни, однак останнє офіційне виведення відбулося у 2008 році на тлі процесів роззброєння в Європі. Її повернення сигналізує про зміну ядерної політики НАТО, зокрема на тлі загострення відносин із Росією й зростання потреби в стримуванні.

Перші ознаки того, що США готуються повернути боєприпаси на базу, з’явилися ще 2022 року — в бюджетних документах було зазначено модернізацію інфраструктури відповідно до ядерної місії.

Наразі ні США, ні Велика Британія офіційно не прокоментували повідомлення про розгортання цього тижня.

Реклама

Раніше повідомлялось, що атомний підводний човен USS Newport News вперше зупинився в Ісландії. Це частина плану США щодо посилення оборони в Арктиці та стримування Росії.