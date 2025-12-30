США вперше заговорили про війська в Україні: Туск розповів подробиці

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про суттєві зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати вперше офіційно задекларували готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після досягнення миру, що передбачає навіть присутність американського контингенту на лініях розмежування.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів і перед засіданням уряду, передає Clash Report.

Польський прем’єр наголосив, що такі заяви пролунали вперше і стали несподіванкою для багатьох учасників процесу.

«Ключовим результатом останніх днів є заява США, і це, звичайно, щось нове. Деякі навіть були здивовані готовністю США брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру, включаючи присутність американських військ. Наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною і Росією. Ці однозначні заяви з’явилися вперше», — підкреслив Туск.

Політик зазначив, що хоча мир вже «видніється на горизонті», про повну впевненість у швидкому завершенні конфлікту говорити зарано. Подальший успіх переговорів залежатиме від послідовності дій Вашингтона.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск наголосив на важливості об’єднання міжнародних партнерів та потенційних компромісів щодо територіальних питань.

Раніше повідомлялося, за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%.