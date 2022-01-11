США встановили світовий рекорд із кількості нових COVID-хворих

Кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у США також сягнула нового максимуму.

У США у понеділок, 10 січня, зафіксували щонайменше 1,1 мільйона нових випадків захворювання на COVID-19, що є новим світовим рекордом.

Про це із посиланням на власні підрахунки повідомляє Reuters.

Зазначається, що добовий приріст заражень в країні сягнув не менше 1,13 мільйона. "Це найвищий щоденний показник серед усіх країн світу", - йдеться у матеріалі.

Попередній рекорд США встановили 3 січня, коли впродовж доби підтвердили 1,03 мільйона інфікувань.

Тим часом середня тижнева кількість нових випадків коронавірусу потроїлася за два тижні і досягла понад 700 тисяч хворих на день. Водночас, вказують у виданні, не всі штати повідомили нові дані щодо COVID-захворюваності, тож "остаточна цифра, ймовірно, буде ще вищою".

Новий рекорд США зафіксували того ж дня, коли кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, сягнула нового максимуму, збільшившись удвічі за три тижні.

Так, у понеділок через коронавірус госпіталізували понад 135,5 тис. американців, що перевищує рекорд січня минулого року, коли за добу до лікарні потрапив 132 051 пацієнт з коронавірусом.

Читайте також:

Пандемія коронавірусу: за добу у світі виявили 2,5 мільйона заражень, в Україні – 7177

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.