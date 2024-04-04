"США втрачають терпіння": Блінкен попередив Ізраїль про наслідки дій у секторі Газа

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 4 квітня, заявив, що Вашингтон може змінити свою позицію щодо підтримки Ізраїля, якщо той не вживатиме заходів щодо захисту цивільного населення у Секторі Газа. Причиною цього є погіршення гуманітарної ситуація і численні цивільні жертви в зоні операції ЦАХАЛа терористів ХАМАС.

Про це пише CNN.

Блінкен зробив заяву на прес-конференції в Брюсселі після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

У повідомленні CNN йдеться, що це можна вважати "найчіткішим свідченням" того, що Білий Дім "втрачає терпіння" у відношеннях з урядом Нетаньяху "на тлі величезних гуманітарних жертв".

За словами держсекретаря США, вбивство представників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen) "був не першим подібним інцидентом, але має бути останнім". Він також додав, що особисто "обурений" смертю семи місіонерів WCK.

За оцінкою Блінкена, дії, які вчинив ізраїльський уряд для зменшення жертв серед цивільного населення, були "вкрай недостатніми та неприйнятними".

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників відомої гуманітарної організації у Газі. Серед загиблих волонтерів був один громадянин США.

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