США втрачають позиції в Африці: ЗМІ попереджають про посилення геополітичного впливу Росії

США поступово втрачають зв'язки з країнами Африки, чим, ймовірно, може скористатися Росія, щоб отримати більше впливу на африканському континенті.

Про це пише The Hill.

Сполучені Штати були змушені вивести свої війська з Нігеру після того, як там стався державний переворот. Видання зазначає, що це стало суттєвою поразкою для американської армії у протистоянні з ісламістськими угрупованнями в африканському регіоні Сахель.

За словами аналітика південноафриканської дослідницької та розвідувальної компанії In on Africa Жака Дю Пре, якого цитує видання, зменшення присутності США в цьому регіоні може призвести до нового спалаху ісламського екстремізму, подібного до активізації ІДІЛ десять років тому.

Аналітик пояснив, що Сахель є дуже важливим регіоном, і той, хто його контролюватиме, зможе впливати на події не тільки в Африці, а навіть у Європі. Тому на тлі збільшення терористичної загрози після виводу військ США з регіону, Росія скоріш за все намагатиметься посилити там свій вплив.

Видання нагадало, що держпереворот у Нігері, який у липні 2023 року привів до влади генерала Абдурахамана Чіані, став можливим за підтримки російської ПВК "Вагнер". До того ж Росія підтримує тісні зв'язки з Малі та Буркіна-Фасо, очолюваними такими ж військовими хунтами, як і Нігер. Відомо, що ці країни підписали з РФ безпекові угоди.

Ще одна африканська країна, в якій Росія має великий вплив, Лівія, де триває кривавий конфлікт між двома конкуруючими угрупованнями. Також незабаром РФ може домовитися про створення своєї військової бази у Центральноафриканській Республіці, де все більше поширюються проросійські настрої.

На думку деяких аналітиків, антизахідні тенденції в Африці є органічними та зумовлені давніми образами на колишні колоніальні держави. Однак і сучасні західні країни, зокрема й США, які свого часу уклали безпекові угоди в Сахелі, не приділяли уваги економічним проблемам та потребам регіону, що змушувало африканські уряди шукати підтримку "на стороні".

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