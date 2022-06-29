США вважають, що Путін не проявляє зацікавленості у дипломатичному шляху вирішення війни

США вважають, що Путін не проявляє зацікавленості у дипломатичному шляху вирішення війни

За словами Блінкена, Путін вважає, що "Україна не достойна бути суверенною незалежною країною".

Путін не проявляє зацікавленості, щоб завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує "Голос Америки".

"Ми не бачили з боку Путіна зацікавленості в будь-якій суттєвій дипломатичній ініціативі", - сказав Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО у Мадриді.

Держсекретар наголосив, що питання розширення НАТО не стало причиною війни. За його словами, "йдеться про переконання Путіна, що Україна не достойна бути суверенною незалежною країною".

"Поки Путін не відмовиться від своєї фіксації на позбавленні України суверенітету та незалежності, буде важко досягнути поступу", - вважає Блінкен.

Він наголосив, що українці самі амають визначати умови майбутніх переговорів, коли з'явиться така можливість.

Своєю черго, Мануель Альбарес зазначив, що напад на торговельний центр в Кременчуці означає, що "Путін дуже далекий від перемовин і навіть від припинення вогню". Альбарес нагадав, що протягом багатьох місяців велись перемовини з Росією в рамках Ради "Росія-НАТО", ОБСЄ, Нормандського формату та двостороннього діалогу, "щоб намагатись вирішити будь-які застереження РФ щодо безпеки".

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги.

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