Трамп відповів, як діятиме, якщо Путін не завершить війну в Україні

Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду, припинити війну проти України або зіткнутися з більшим економічним тиском.

Якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

"США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко", — сказав він.

Однак, як зазначив президент США, це небажаний розвиток подій.

"Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди", — заявив він.

Трамп знову повторив свою тезу, що якби він був президентом у 2022 році, війна Росії проти України не почалася б. Він додав, що Україна була метою глави Росії Володимира Путіна весь цей час, "але він не нападав чотири роки".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також повідомив, що домовлятиметься із владою Саудівської Аравії про зниження цін на нафту. За його словами, це призведе до негайного закінчення війни в Україні.

Читайте також: