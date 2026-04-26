США ввели нові санкції проти Китаю: до чого тут Іран

Прапори США та Китаю / © Associated Press

Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямований проти китайського нафтопереробного сектору та мережі морських перевізників, які допомагають Ірану експортувати нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що під обмеження потрапив завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., який у Вашингтоні вважають одним із ключових імпортерів іранської нафти.

Окрім цього, санкції торкнулися приблизно 40 судноплавних компаній і танкерів, що входять до так званого «тіньового флоту», за допомогою якого Іран постачає нафту на світові ринки в обхід обмежень.

«Міністерство фінансів продовжуватиме перекривати мережу суден, посередників і покупців, на які Іран покладається для транспортування своєї нафти на світові ринки», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нові обмеження запроваджено на тлі посилення контролю в Ормузькій протоці, де США фактично блокують рух суден, пов’язаних з Іраном. Такий крок має на меті скоротити нафтові прибутки Тегерана після того, як він перекрив протоку у відповідь на війну, розв’язану США та Ізраїлем.

Водночас у Білому домі повідомили, що спецпосланник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушають до Пакистану для переговорів з іранськими представниками.

