Світ
90
1 хв

США ввели санкції проти китайських компаній за купівлю іранської нафти — CNN

Рішення було оголошене за кілька днів до запланованого візиту Дональда Трампа до Китаю.

Ігор Бережанський
Прапори США та Китаю

Прапори США та Китаю / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти 12 компаній та фізичних осіб, яких Вашингтон звинувачує у сприянні продажу та транспортуванню іранської нафти до Китаю.

Про це повідомляє CNN.

Рішення було оголошене за кілька днів до запланованої зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська сторона і надалі працюватиме над тим, щоб «відрізати іранський режим від фінансових мереж», які, за словами Вашингтона, використовуються для підтримки терористичної діяльності та дестабілізації світової економіки.

У США вважають, що питання підтримки Ірану з боку Китаю може стати одним із ключових під час майбутніх переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити продаж американської зброї Тайваню.

Ми раніше інформували, що у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили про запланований державний візит президента США Дональда Трампа до КНР.

