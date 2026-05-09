США ввели санкції проти низки компаній за допомогу Ірану виробляти «шахеди»

Shahed-136 / © Getty Images

Реклама

Міністерство фінансів США у п’ятницю оголосило про санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, які допомагали іранським військовим отримувати зброю та сировину для виробництва дронів типу «Шахед».

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, санкції торкнулися низки компаній та осіб, пов’язаних із Китаєм і Бангкоком.

Реклама

Як зазначає Reuters, рішення Вашингтона було ухвалене за кілька днів до запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, де він має зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Крім того, нові обмеження запроваджуються на тлі безрезультатних спроб досягти домовленостей щодо припинення війни з Іраном.

У Міністерстві фінансів США заявили, що Вашингтон і надалі готовий застосовувати економічний тиск проти військово-промислового комплексу Ірану.

У відомстві наголосили, що це необхідно для того, аби Тегеран не зміг відновити свої виробничі можливості та посилювати вплив за межами країни.

Реклама

Також Мінфін США заявив про готовність запроваджувати обмеження проти будь-яких іноземних компаній, які підтримують незаконну торгівлю Ірану, зокрема авіаперевізників.

Крім цього, Вашингтон не виключає введення вторинних санкцій проти фінансових установ, які співпрацюють з Іраном.

Йдеться, зокрема, про структури, пов’язані з незалежними китайськими нафтопереробними заводами.

«Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжимо діяти з метою гарантування безпеки Америки і будемо переслідувати іноземних фізичних і юридичних осіб, які постачають іранським військовим зброю для використання проти американських військ», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Росія могла запропонувати Ірану безпілотники, захищені від засобів радіоелектронної боротьби, а також навчання операторів для використання дронів проти американських військових.

Ми раніше інформували, що китайські компанії продовжують постачати компоненти для дронів Росії та Ірану, попри санкції США.

Новини партнерів