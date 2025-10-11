ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
США вводять 100% тариф на китайські товари — Трамп

Нові мита будуть запроваджені додатково до вже чинних.

Ігор Бережанський
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари через «агресивну позицію Пекіна у торговельних питаннях».

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист. У ньому йдеться, що з 1 листопада 2025 року Пекін запровадить масштабний експортний контроль майже на всі товари, які виробляє, а також на деякі, які навіть не виробляє», — зазначив Трамп.

Він підкреслив, що цей крок стосуватиметься всіх країн без винятку і, ймовірно, був заздалегідь спланований китайським керівництвом.

«Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими державами», — наголосив президент США.

Як відповідь на такі дії Пекіна, Вашингтон запровадить нові економічні заходи.

«Виходячи з того, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій Китаю) Сполучені Штати Америки введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари — поверх будь-якого тарифу, який вони сплачують зараз. Того ж дня ми також введемо експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення», — підсумував Трамп.

Зазначимо, що у четвер, 9 жовтня, Пекін розширив масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних елементів. Китайська влада збільшила перелік мінералів, які підлягають державному контролю, а також посилила нагляд за технологіями їхнього виробництва та використання за межами країни — передусім у військовій сфері та для напівпровідникових потреб.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп більше не бачить сенсу у зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Ми раніше інформували, що Українська Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні.

