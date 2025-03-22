США вводять нову оборонну стратегію, про яку мало хто знає - CNN

Передбачити майбутні витрати на цю зброю практично неможливо, хоча для будівництва і підтримки, ймовірно, знадобляться мільярди доларів.

Військові США розпочали розробку системи оборони "Золотий купол", здатної захистити країну від далекобійних ракет. Білий дім заявив, що для досягнення цієї мети не буде шкодувати фінансування, адже це один з головних пріоритетів Пентагону Дональда Трампа.

Про це розповіли джерела, які знайомі з ситуацією телеканалу CNN.

"Золотий купол" — це спроба адміністрації Трампа дати нову назву незрозумілим планам щодо створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола", - розповіли вони.

Попри скорочення бюджетів Пентагону, адміністрація Трампа наказала військовим підготувати фінансування для системи «Золотий купол» в оцінках на 2026–2030 роки, хоча сама система наразі не визначена.

"Golden Dome на даний момент — це лише концепція", — розповів один із джерел, додавши, що хоча в розробці є технології, які можуть бути застосовані до системи в майбутньому, обговорення проєкту зараз обмежені лише ідеєю.

Джерело зазначило, що прогнозувати майбутні витрати майже неможливо, хоча для будівництва та утримання проєкту, ймовірно, знадобляться мільярди доларів. Трамп неодноразово підкреслював важливість створення аналогічної системи ПРО, як ізраїльський Iron Dome, але ці системи відрізняються один від одного на порядки величин. З практичної точки зору, це більше схоже на порівняння яблук з авіаносцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в січні президент США Дональд Трамп підписав указ про розробку американського аналога ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"

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