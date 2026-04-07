США вичерпують очевидні цілі в Ірані — під прицілом нові об’єкти

США та Іран

Реклама

Сполучені Штати переглядають перелік цілей для ударів по Ірану, додаючи до нього енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує як військові, так і цивільні потреби.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представників Пентагону.

За їхніми словами, військові планувальники шукають нові варіанти після кількох тижнів інтенсивних атак по військових об’єктах. У списку потенційних цілей залишилося дедалі менше «очевидних» військових об’єктів, тому увагу зміщують на об’єкти подвійного призначення.

Реклама

У Пентагоні вважають, що такі цілі можуть бути формально законними, оскільки їх використовують і військові. Водночас це викликає дискусії всередині оборонного відомства щодо меж між військовими та цивільними об’єктами.

Президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором. З одного боку — можливе введення наземних військ і ризик затяжної війни, з іншого — удари по цивільній інфраструктурі, що може призвести до звинувачень у порушенні міжнародного права.

Раніше Трамп заявляв, що у разі відсутності домовленостей Іран може зіткнутися з масштабними ударами по енергетичній інфраструктурі, включно з електростанціями та мостами.

За даними військових, США вже завдали ударів по понад 13 тисячах цілей на території Ірану.

Реклама

Водночас у самому Пентагоні тривають суперечки щодо обґрунтованості атак по об’єктах, які забезпечують базові потреби населення, зокрема водопостачання та електроенергію.

Експерти нагадують, що міжнародне гуманітарне право допускає удари по об’єктах подвійного призначення, однак за умови ретельної юридичної оцінки та мінімізації шкоди цивільним.

Однак ситуацію ускладнює те, що в останні роки у Пентагон скоротили підрозділи, які відповідають за оцінку ризиків для цивільного населення та юридичний супровід операцій.

Критики попереджають, що удари по інфраструктурі можуть не лише загострити конфлікт, а й ускладнити досягнення політичних цілей США, зокрема щодо тиску на іранську владу.

Реклама

Правозахисні організації вже засудили подібні погрози, назвавши їх небезпечними та такими, що можуть призвести до масштабних гуманітарних наслідків.

Як повідомлялося, віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф накинувся на президента США Дональда Трампа за «божевілля та невігластво» після атаки на Університет Шаріфа. З його слів, атаку нібито було здійснено бомбами, що здатні пробивати бункери.

Крім того, Трамп заявив, що його заклик до країн-членів НАТО приєднатися до війни проти Ірану був лише «перевіркою». Мовляв, реальна допомога йому «була не потрібно». Він вкотре назвав Альянс «паперовим тигром», якого зовсім не боїться «фюрер» РФ Володимир Путін.