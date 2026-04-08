США виходять з НАТО? : речниця Білого дому шокувала заявою про причину візиту Рютте
У Білому домі підтвердили, що Трамп та Рютте обговорять можливий вихід США з НАТО.
Президент США Дональд Трамп обговорить з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід США з Альянсу.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
«Президент вже торкався цієї теми, і, гадаю, він обговорить її за кілька годин з генсеком Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента (Дональда Трампа — Ред.)», — заявила спікерка Білого дому.
Раніше повідомлялося, що Трамп хоче позбавити країни НАТО права на захист за 5 статтею.
За інформацією Politico, Трамп остаточно посварився з союзниками по НАТО через Іран.