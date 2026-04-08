ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

США виходять з НАТО? : речниця Білого дому шокувала заявою про причину візиту Рютте

У Білому домі підтвердили, що Трамп та Рютте обговорять можливий вихід США з НАТО.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Альянс під загрозою: Трамп сьогодні вирішить, чи залишаться США в НАТО

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп обговорить з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід США з Альянсу.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Президент вже торкався цієї теми, і, гадаю, він обговорить її за кілька годин з генсеком Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента (Дональда Трампа — Ред.)», — заявила спікерка Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче позбавити країни НАТО права на захист за 5 статтею.

За інформацією Politico, Трамп остаточно посварився з союзниками по НАТО через Іран.

Дата публікації
Кількість переглядів
711
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie