США виходять з НАТО? : речниця Білого дому шокувала заявою про причину візиту Рютте

Альянс під загрозою: Трамп сьогодні вирішить, чи залишаться США в НАТО / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обговорить з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід США з Альянсу.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Президент вже торкався цієї теми, і, гадаю, він обговорить її за кілька годин з генсеком Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента (Дональда Трампа — Ред.)», — заявила спікерка Білого дому.

Дата публікації 14:18, 02.04.26

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче позбавити країни НАТО права на захист за 5 статтею.

За інформацією Politico, Трамп остаточно посварився з союзниками по НАТО через Іран.