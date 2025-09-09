США виходять з угод про боротьбу з дезінформацією Росії та Китаю

Прапор США / © Associated Press

Сполучені Штати відмовилися від спільної програми з країнами Європи, яка передбачала протидію російській, китайській та іранській дезінформації.

Про це пише видання The Financial Times із посиланням на джерела.

Як зазначається, минулого тижня держави Європи отримали повідомлення від Державного департаменту США про розрив меморандумів про взаєморозуміння. Ці документи були підписані у 2023 році за адміністрації тодішнього президента Джо Байдена й передбачали координацію у виявленні та викритті шкідливої інформації з боку ворожих держав.

Меморандуми стали частиною ініціативи Глобального центру взаємодії (GEC) — агентства Держдепартаменту, яке займалося боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона.

«Це односторонній акт роззброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм», — наголосив він.

За словами Рубіна, інформаційна війна є невід’ємною реальністю сучасності, а розвиток штучного інтелекту лише посилює ризики у цій сфері.

Він також нагадав, що протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки приєдналися до угод із США. Ініціатива адміністрації Байдена була спрямована на створення спільного бачення загроз та формування узгодженої відповіді на маніпуляції з боку іноземних держав.

