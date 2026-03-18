США вимагатимуть 15 000 доларів застави за візу: для яких країн змінили правила

США змінили візові правила

Реклама

В США розширюють програму фінансових гарантій для іноземців. Відтепер громадянам 50 країн доведеться вносити чималу грошову заставу під час подання документів на отримання права на в’їзд до США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на анонімного представника Державного департаменту.

Кого торкнуться нові правила

Оновлена програма візових застав набуде чинності вже 2 квітня. Вона вимагатиме від іноземців сплати 15 000 доларів за оформлення візи категорії B1 або B2, яка видається для ділових поїздок та туризму.

Реклама

До списку, який раніше складався переважно з африканських держав (38 країн), тепер додано ще 12 нових:

Грузія

Камбоджа

Ефіопія

Гренада

Лесото

Маврикій

Монголія

Мозамбік

Нікарагуа

Папуа-Нова Гвінея

Сейшельські острови

Туніс

Навіщо потрібна застава та як її повернути

Головна мета такої ініціативи — запобігти ситуаціям, коли туристи порушують закон і залишаються у США після закінчення терміну дії візи. У Держдепі зазначають, що програма вже довела свою ефективність і реально зменшила кількість нелегалів.

Представник відомства пояснив, що гроші не конфіскуються назавжди. Заставу в повному обсязі повернуть власнику візи, якщо він вчасно повернеться додому згідно з візовими умовами, або якщо взагалі скасує свою поїздку до США.

Жорстка імміграційна політика Трампа

Розширення програми застав є частиною загального жорсткого курсу адміністрації Дональда Трампа. З моменту вступу на посаду він ініціював масштабні кампанії з депортації, масове анулювання віз та грін-карт, а також ретельну перевірку соціальних мереж і минулих публічних заяв іммігрантів. У червні минулого року Трамп також видав указ, який повністю або частково заборонив в’їзд громадянам 19 країн з міркувань національної безпеки.

Реклама

Правозахисні організації різко засуджують таку політику та наголошують, що вона обмежує свободу слова та право на справедливий розгляд. Водночас сам президент та його союзники наполягають, що ці кроки є життєво необхідними для гарантування внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.

