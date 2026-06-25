США випробували протиракетний щит «Золотий купол»

Трамп і «Золотий купол» / © Associated Press

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США провели перші великі випробування перспективної системи протиракетної оборони «Золотий купол», яка в майбутньому має стати комплексним захистом повітряного простору Північної Америки від сучасних засобів ураження.

Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією видання, за випробуваннями особисто спостерігав міністр оборони США Піт Гегсет. Він позитивно оцінив результати тестування та назвав проєкт реалістичним і надзвичайно перспективним.

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Під час випробувань використовувалася автономна система, здатна самостійно виявляти та знищувати цілі без безпосереднього втручання оператора.

Як зазначає Newsweek, у тестах також застосовували технологію «передової спрямованої енергії». Деталі не розкриваються, однак ідеться про можливе використання лазерних систем або мікрохвильового випромінювання для ураження повітряних цілей.

У перспективі «Золотий купол» має об’єднати мережу сенсорів, систем спостереження, трекерів і засобів перехоплення в єдиний оборонний комплекс. У Вашингтоні розраховують завершити його розгортання до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Серед ключових можливостей нової системи називають знищення безпілотників і крилатих ракет, перехоплення цілей, які рухаються з космосу, роботу в автоматичному режимі, а також протидію гіперзвуковій зброї.

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За даними видання, однією з головних загроз для США вважаються сучасні гіперзвукові ракети Росії та Китаю. Через надзвичайно високу швидкість і здатність маневрувати такі ракети складно виявляти та перехоплювати традиційними системами протиповітряної оборони.

Розробка «Золотого купола» стартувала за ініціативою Білого дому у січні 2025 року. Наразі американська система ПРО здатна протидіяти лише обмеженим ракетним атакам, зокрема потенційним запускам з боку КНДР.

Очікується, що новий комплекс стане значно масштабнішим рішенням для захисту території США.

Водночас уряд США запросив на 2027 фінансовий рік оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів. Частину цих коштів планують спрямувати на створення та розгортання системи «Золотий купол».

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Раніше повідомлялося, що армія США має намір найближчим часом створити щонайменше два полігони, що імітуватимуть реальні бойові умови на українському фронті.

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