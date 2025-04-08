США виводять сили з міста-хабу допомоги Україні в Польщі: що каже Варшава

Американські військові / © Associated Press

Реклама

Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці оголосило про заплановане переміщення американського військового обладнання та персоналу з Ясьонки у Польщі до інших об’єктів у межах країни. Зауважимо, що в Ясьонці розміщений ключовий хаб допомоги Україні.

Про це свідчить заява командування Сухопутних військ США в Європі та Африці на офіційному сайті.

Зазначається, що це переміщення військової техніки та персоналу — частина ширшої стратегії оптимізації операцій збройних сил США задля покращення підтримки союзників, партнерів та підвищення ефективності.

Реклама

Рішення про переміщення військ і техніки було ухвалене після оцінок та планування протягом місяців, проведених у тісній координації з польською стороною та союзниками по НАТО.

«Важлива робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку продовжиться під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої присутності військ США. Польща та її союзники збережуть потужну інфраструктуру захисту навколо цього критично важливого об’єкта», — наголосили у командуванні Сухопутних військ США.

«Після трьох років у Ясьонці ми отримуємо можливість оптимізувати свою присутність і зекономити американським платникам податків десятки мільйонів доларів щороку», — прокоментував рішення генерал Крістофер Донаг’ю, командувач Сухопутних військ США в Європі та Африці.

У заяві також нагадується, що 2022 року сили США тимчасово розмістилися в Ясьонці після повномасштабного вторгнення Росії до України. Цей об’єкт не є постійною польською військовою базою, проте його використовували протягом трьох років військові США, НАТО та партнерських країн.

Заява Польщі про виведення сил США з Ясьонки

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що розміщені у країні підрозділи збройних сил США не виводитимуться з її території.

«Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясьонці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», — написав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в Ясьонці.

Нагадаємо, в середині березня в Польщі повідомили про відновлення транспортування зброї від США до України через хаб у Ясьонці. Це відбулося після паузи у наданні допомоги Києву з боку Вашингтона.