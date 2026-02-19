Сирія / © Associated Press

Адміністрація президента Дональда Трампа, задля зміцнення дипломатичних відносин із новим керівництвом Сирії, прийняла рішення вивести з цієї країни усі американські війська, близько 1 військовослужбовців, які все ще залишалися в цій країні.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Сполучені Штати виводять усіх своїх приблизно 1 тисячу військовослужбовців із Сирії, що покладе край десятирічній американській військовій присутності в цій країні, де США боролися з „Ісламською державою“ (ІДІЛ — ред.)», — ідеться в публікації.

Співрозмовник видання в американському уряді запевнив, що військові США залишаються готовими реагувати на будь-які загрози ІДІЛ, які виникнуть у регіоні, у рамках своїх зобов’язань перед партнерами щодо запобігання відродженню терористичної мережі.

«Однак масштабна присутність США в Сирії більше не потрібна, враховуючи готовність сирійського уряду взяти на себе основну відповідальність за боротьбу з терористичною загрозою в межах своїх кордонів», — додав чиновник.

Він наголосив, що це рішення не пов’язане зі зростанням напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном.

«Процес виходу із Сирії може тривати близько двох місяців і включає вже завершене виведення військ зі стратегічних форпостів США на північному сході Сирії і територій на кордоні цієї країни з Йорданією та Іраком. Це знаменує собою новий розділ у війні проти ІДІЛ, яка триває й сьогодні», — сказав представник адміністрації.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року стало відомо, що Росія виводить війська із Сирії.