США виводять війська з Німеччини: Трамп наказав скоротити контингент на 5 тисяч

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону розпочати виведення приблизно 5 тисяч військовослужбовців із території Німеччини. Рішення ухвалене після перегляду американської військової присутності в Європі та на тлі політичних суперечок із Берліном.

Про це пише The Hill

За даними Пентагону, скорочення контингенту триватиме від шести до дванадцяти місяців і стане частиною ширшої стратегії перегляду розміщення сил. Наразі в Німеччині дислоковано близько 35–36 тисяч американських військових.

Рішення пов’язують із напруженням між Вашингтоном і німецьким керівництвом через війну з Іраном. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше розкритикував стратегію США, що викликало різку реакцію з боку американської адміністрації.

У США наголошують, що скорочення військової присутності має на меті змусити європейських союзників активніше брати відповідальність за власну безпеку. Водночас критики попереджають, що такий крок може послабити НАТО та зіграти на користь Росії.

Очікується, що скорочення поверне чисельність американських військ у Німеччині приблизно до рівня, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що США можуть вивести війська з Італії та Іспанії: Трамп розкритикував союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.

