США визнали перевагу України у сфері безпілотників

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Реклама

Спецпредставник президента США Кіт Келлог визнав, що Україна стала світовим лідером у виробництві безпілотних літальних апаратів, значно випередивши Сполучені Штати.

Про це він розповів під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy у Києві.

«Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони», — зазначив Келлог.

Реклама

Американський генерал нагадав, що раніше броньовані машини не мали захисту зверху, оскільки не існувало загрози з боку повітря. Нині ситуація докорінно змінилася: сучасні артилерійські системи та дрони здатні вражати техніку з будь-якого напрямку.

«Ми повинні забезпечити обмін нашими технологіями у цьому плані. Я був у командних центрах, спостерігав як організована робота. Це виглядає з боку як відеогра: підстрелив танк, пішов випив кока-коли. Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли», — додав Келлог.

Він також підкреслив, що російська армія не є такою потужною, як переконують у самій РФ. Українські війська суттєво знизили бойовий потенціал противника, тому мова про поразку України вже не ведеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як розвиватимуться військові безпілотники. Водночас він зазначив, що для еволюції дронів потрібна відповідна інфраструктура та наукові кадри.