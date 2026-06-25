США взялися за українські Magura: дрони випробували для стримування Китаю

Magura / © скриншот з відео

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США вперше випробували українські безпілотні надводні апарати класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні. Йдеться про дрони, які Україна застосовувала проти російського Чорноморського флоту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Випробування відбулися під час нещодавніх навчань на Філіппінах. Морський дрон атакував списаний корабель-мішень. Офіційно про цю атаку не оголошували, однак її показали на відео Bloomberg News.

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За даними агентства, це стало першим індо-тихоокеанським випробуванням українських морських дронів Magura.

Цільове судно до та в момент удару під час навчань Maritime Strike-North, під час яких за допомогою морських безпілотників Magura було потоплено списаний корабель / © United Stated Marine Corps

Bloomberg зазначає, що війни в Україні та на Близькому Сході показали цінність дешевих безпілотних систем. Тепер схожу роль у морі можуть відіграти надводні й підводні дрони, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де величезні водні простори мають ключове військове значення.

Збройні сили різних країн — від США до Китаю — уже змагаються у розробці та розгортанні таких систем.

Колишній капітан американського підводного човна та старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Томас Шугарт заявив, що союзникам США потрібно більше подібних систем.

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За його словами, йдеться про розподілені, витривалі та відносно недорогі засоби, які можуть допомогти обмежити можливості Китаю використовувати моря навколо Тайваню та Першої острівної дуги — архіпелагу, що простягається від Японії через Тайвань до Південно-Східної Азії.

Морські безпілотники можуть працювати в зонах високого ризику й виконувати широкий спектр завдань: збирати розвіддані, встановлювати міни або навіть запускати ракети. Водночас вони дозволяють берегти екіпажі кораблів і підводних човнів у разі тривалого конфлікту.

Експерт Токійського інституту геоекономіки Рінтаро Іноуе зазначив, що такі системи дають флотам можливість тримати найцінніші екіпажі та платформи поза зоною ураження противника.

Bloomberg наголошує, що перевага подібних дронів — у відносно низькій вартості. Вони можуть коштувати кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що значно дешевше за сучасні американські торпеди.

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Саме тому такі системи дають арміям із меншими бюджетами та обмеженими людськими ресурсами змогу досягати результатів, які перевищують їхні традиційні можливості.

Раніше повідомлялося, що армія США має намір найближчим часом створити щонайменше два полігони, що імітуватимуть реальні бойові умови на українському фронті.

Також нагадаємо, що українська компанія Global Mark презентувала важкий підводний безпілотник SEA TRIDENТ. Він призначений для ураження стратегічних об’єктів. Розробку представили на міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory у Парижі.

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