США, ЄС і Британія планують покарати РФ за звірства на війні в Україні

Україна зареєструвала понад 140 тисяч потенційних воєнних злочинів та інших зловживань РФ.

США, ЄС і Велика Британія працюють над тим, що притягнути Росію до відповідальності за звірства вчинені на території України.

Про це заявила Бет Ван Скаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, передає" Голос Америки".

За її словами, консультативна група Atrocity Crimes Advisory Group для України є спільним проєктом США, ЄС і Британії.

"Одним із справді найжахливіших проявів російської загарбницької війни стала депортація або примусове переміщення українських дітей з підконтрольних або окупованих Росією територій до самої Росії, а в деяких випадках і далі до Білорусі", – зазначила американська представниця.

Вона пояснює, що мета полягає в тому, щоб "надати скоординовану міждисциплінарну допомогу українським державним органам влади, коли вони розв'язують неймовірну проблему переслідування воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні".

"(Українська) влада зареєструвала понад 140 тисяч потенційних воєнних злочинів та інших зловживань, і буде потрібно зібрати інформацію про ці інциденти та визначити, які з них можуть бути предметом судового переслідування", - додала Ван Скаак.

Вона додала, що у притягненні до відповідальності за воєнні злочини в Україні відіграє роль і Реєстр збитків по Україні (Register of Damage for Ukraine), що приймає позови українців, а також Євроюст, "організація, створена в Європі для координації прокурорів і слідчих у розслідуванні транснаціональних злочинів".

Нагадаємо, у Селидовому окупанти вбивають місцевих жителів. На моторошних кадрах, що з’явилися в Мережі, видно, як росіяни, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль.

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