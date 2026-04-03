Штурмовик А-10 / © Військово-історичний журнал

У п’ятницю, 3 квітня, в регіоні Перської затоки зазнав катастрофи бойовий літак Військово-повітряних сил США. Єдиного пілота, який перебував на борту, успішно врятували.

Про це повідомили два американські посадовці на умовах анонімності, пише NY Times.

Зазначається, що штурмовик A-10 Warthog упав поблизу Ормузької протоки. Інцидент стався приблизно в той самий час, коли над Іраном було збито винищувач ВПС США F-15E Strike Eagle. У результаті падіння другого літака (F-15E) одного члена екіпажу врятовано, наразі тривають пошуки другого льотчика.

Офіційні особи надали мінімум інформації про обставини падіння штурмовика A-10. Наразі не розголошується, як саме сталася авіакатастрофа та точне місце інциденту через необхідність обговорення оперативних питань.

Нагадаємо, в Ірані тривають пошуки екіпажу американського винищувача F-15, який був збитий над територією країни 3 квітня. Двом членам екіпажу винищувача вдалося вижити, і наразі триває пошуково-рятувальна операція.