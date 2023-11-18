США – за крок до початку Третьої світової, країна може програти війну: Foreign Policy

Якщо Китай нападе на Тайвань, ситуація може швидко перерости в глобальну війну на трьох фронтах.

США перебувають за крок від світової війни, яку вони можуть програти. У двох з трьох найбільш стратегічно важливих регіонах світу існують серйозні конфлікти, що вимагають уваги США. Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ситуація може швидко перерости в глобальну війну на трьох фронтах, в яку з прямо або побічно будуть залучені США

Про це пише Foreign Policy.

"У разі вторгнення Китаю до Тайваню, Сполученим Штатам буде важко відбити напад, забезпечуючи при цьому потік допомоги Україні та Ізраїлю", - йдеться у статті.

Як пише автор статті, прийшов час по-справжньому терміново мобілізувати США, їхню оборону та союзників для боротьби з тим, що може стати світовою кризою нашого часу.

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Найгіршим сценарієм є ескалація війни щонайменше на трьох великих театрах війни, в якій братимуть участь слабо розтягнуті збройні сили США разом з погано оснащеними союзниками, які здебільшого не здатні захистити себе від великих промислових держав. Ведення цієї боротьби вимагатиме масштабів національної єдності, мобілізації ресурсів та готовності до жертв, яких американці та їхні союзники не бачили поколіннями.

"Оскільки Росія мобілізується для тривалої війни в Україні, спокуса Китаю зростатиме зробити крок на Тайвань. Пекін уже випробовує Вашингтон у Східній Азії, добре знаючи, що Сполученим Штатам буде важко впоратися з третьою геополітичною кризою. Якщо війна все-таки почнеться, Сполучені Штати виявлять, що деякі дуже важливі чинники раптово діють проти неї", - йдеться у матеріалі

У разі нападу Китаю на Тайвань Сполученим Штатам буде важко відбити атаку, зберігаючи потік підтримки Україні та Ізраїлю.

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Сполучені Штати раніше вели багатофронтові війни. Але в минулих конфліктах вона завжди могла перевершити своїх опонентів. Проте зараз це вже не так.

"Китайський флот вже перевершує американський за кількістю кораблів, і він збільшується на величину, еквівалентну всьому французькому Військово-морському флоту (близько 130 кораблів, за словами начальника штабу ВМС Франції) щороку".

Ще один важливий момент – гроші. У минулих конфліктах Вашингтон міг легко перевершити опонентів за витратами. Під час Другої світової війни співвідношення державного боргу США до ВВП майже подвоїлося: від 61% ВВП до 113%.

Сьогодні Сполучені Штати вступлять у конфлікт із боргом, який вже перевищує 100% ВВП. Якщо припустити, що темпи зростання економіки будуть такими ж, як під час Другої світової війни, цілком розумно очікувати, що борг може зрости до 200% ВВП або вище.

Глобальний конфлікт спричинить інші небезпеки. Два суперники США – Росія та Іран – є великими виробниками нафти. В одній з недавніх доповідей йдеться, що тривале закриття Ормузької протоки на тлі широшого конфлікту на Близькому Сході може привести до того, що ціни на нафту перевищать $100 за барель, що істотно посилить інфляційний тиск.

Китай є основним власником боргу США, і стійкий розпродаж з боку Пекіна може привести до підвищення прибутковості американських облігацій та створити додаткове навантаження на економіку. Розумно припустити, що американці зіткнуться з нестачею всього – від електроніки до будівельних матеріалів.

"Сполучені Штати повинні напружити всі нерви, щоб підготуватися до цього сценарію в надії стримати конфлікт, але гарантувати, що американці будуть готові до нього, якщо він трапиться. Ефективна підготовка — це шлях до поліпшення стримування; кроки з підвищення готовності до війни посилають противникам чіткий сигнал про те, що агресія більш ризикована для них самих, ніж стабільність і мир", - пише автор публікації.

Безпосереднім пріоритетом для Сполучених Штатів має бути забезпечення того, щоб Україна, Ізраїль і Тайвань мали зброю, необхідну для захисту.

Це буде неможливо, якщо Сполучені Штати не приведуть в порядок свою оборонно-промислову базу. Від початку повномасштабної війни Росії проти України загальне виробництво оборонної продукції США зросло лише на 10%.

Ситуація настільки серйозна, що Вашингтону, можливо, доведеться застосувати Закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові цілі. Навіть тоді уряду США, можливо, доведеться вдатися до драконівських кроків, включаючи перенаправлення матеріалів, призначених для споживчої економіки, розширення виробничих потужностей і перегляд екологічних норм, які ускладнюють виробництво військових матеріалів, щоб "підготувати промислову базу США до мобілізація".

Очевидно, що Вашингтону доведеться збільшити витрати на оборону. Щоб підготуватися до війни без збільшення боргу, Вашингтону доведеться скоротити витрати на соціальні програми, які користуються широкою підтримкою населення.

Союзникам США також доведеться активізуватися значною мірою по-новому. Війна в Україні спонукала європейських членів НАТО, особливо Німеччину, серйозніше поставитися до безпеки. Проте навіть зараз менше третини з них виконують своє зобов’язання витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону. Основні західноєвропейські члени ще не виконали обіцянку, яку вони дали понад рік тому на саміті блоку в Мадриді.

"Те, що відбувається в Україні та Ізраїлі, здавалося неймовірним ще кілька років тому. Американці та їхні союзники повинні почати наводити порядок у своїх справах зараз, щоб не виявитися неготовими до глобального конфлікту, якщо він трапиться", - резюмує автор статті.

Нагадаємо, The Telegraph підбив підсумки зустрічі Байдена і Сі – що залишилось “за кадром”.

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