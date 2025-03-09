США заблокували ініціативу G7 щодо боротьби з російським "тіньовим флотом"

США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і помʼякшені щодо РФ.
Сполучені Штати переглядають свої позиції у міжнародних організаціях, тому заблокували пропозицію Канади про створення робочої групи в рамках G7, яка б займалась російським "тіньовим флотом".
Про це пише видання Bloomberg.
Канада цього року головує у G7 і наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квебек.
Джерела видання повідомляють, що США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю у спільній заяві з морських питань, водночас хочуть помʼякшень для формулювань щодо РФ.
Окрім вето, США вимагають прибрати з резолюції слова "санкції" з посиланням на "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".
Представники Вашингтона вимагають у резолюції назвати небезпечним Китай, зокрема, посилаючись на ризик для "життя і засобів до існування", спричинений його діями щодо "забезпечення незаконних морських претензій", його повітряними маневрами, зокрема, в Південно-Китайському морі.
Наразі спільна заява ще готується і може бути змінена під час переговорів, або під час саміту.
"Вашингтон також виступає проти посилань на морську стійкість, додали люди, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, в тому числі в Південно-Китайському морі", - йдеться у статті.
Раніше повідомлялося, що США розглядають послаблення санкцій проти РФ.
Ми раніше інформували, що Індія зайняла жорстку позицію щодо російської нафти.
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