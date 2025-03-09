США заблокували ініціативу G7 щодо боротьби з російським "тіньовим флотом"

Сполучені Штати переглядають свої позиції у міжнародних організаціях, тому заблокували пропозицію Канади про створення робочої групи в рамках G7, яка б займалась російським "тіньовим флотом".

Про це пише видання Bloomberg.

Канада цього року головує у G7 і наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квебек.

Джерела видання повідомляють, що США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю у спільній заяві з морських питань, водночас хочуть помʼякшень для формулювань щодо РФ.

Окрім вето, США вимагають прибрати з резолюції слова "санкції" з посиланням на "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".

Представники Вашингтона вимагають у резолюції назвати небезпечним Китай, зокрема, посилаючись на ризик для "життя і засобів до існування", спричинений його діями щодо "забезпечення незаконних морських претензій", його повітряними маневрами, зокрема, в Південно-Китайському морі.

Наразі спільна заява ще готується і може бути змінена під час переговорів, або під час саміту.

"Вашингтон також виступає проти посилань на морську стійкість, додали люди, а також проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, в тому числі в Південно-Китайському морі", - йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що США розглядають послаблення санкцій проти РФ.

Ми раніше інформували, що Індія зайняла жорстку позицію щодо російської нафти.

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