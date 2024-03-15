США заборонять експорт своєї зброї до Нікарагуа через співпрацю з Росією

Сполучені Штати обмежать імпорт і експорт американських зброї та оборонних послуг.

Сполучені Штати більше не будуть постачати зброю Нікарагуа, оскільки влада країни посилює співпрацю з Росією.

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Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту Сполучених Штатів, інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що Сполучені Штати обмежать імпорт і експорт американських зброї та оборонних послуг для Нікарагуа.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні дипломатичні та економічні інструменти для забезпечення відповідальності режиму Ортеги-Мурільо і підтримки прав людини та основних свобод нікарагуанців, оскільки вони прагнуть до більш справедливого і процвітаючого майбутнього", - йдеться в заяві.

Крім того, Міністерство торгівлі США також запровадило суворіші правила щодо експорту американських товарів до Нікарагуа. У відомстві заявили, що. Влада країни регулярно порушує права людини та активно співпрацює з російським режимом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нікарагуа визнало так звану незалежність "ЛДНР".

Крім того, ми раніше інформували, що РНБО ввела санкції проти осіб, які відкрили "представництво" Нікарагуа в окупованому Криму.

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