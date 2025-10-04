США зачиняють двері для біженців: яке рішення готують у Трампа

Трамп хоче знизити ліміт на приймання біженців / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до радикального кроку — безпрецедентного скорочення програми прийому біженців, плануючи встановити ліміт у 7 500 осіб наступного року.

Про це пише видання The New York Times.

Ліміт, встановлений адміністрацією Джо Байдена, становив приблизно 125 тисяч осіб на рік. Більшість цих місць буде зарезервовано для білих південноафриканців та інших осіб, які, на думку адміністрації, стикаються з несправедливою дискримінацією.

Остаточне рішення щодо ліміту було відкладено через шатдаун. Офіційне джерело підкреслило, що доти, доки Конгрес не ухвалить подальше фінансування, США не прийматимуть нових біженців.

Пояснення також містяться у тому, що впровадження нових правил залежатиме від фінансування та політичної ситуації у Конгресі.

Експерти застерігають, що обмеження ліміту може зменшити глобальну гуманітарну відповідь на кризи та ускладнити допомогу людям, які тікають від конфліктів і переслідування.

Нагадаємо, восени 2025 року українцям за кордоном слід очікувати низку важливих змін. Ці нововведення стосуватимуться правил в’їзду до країн ЄС, надання соціальної допомоги та зміни статусу біженців.