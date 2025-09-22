- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 2 хв
США заявили про готовність захищати територію НАТО від російських провокацій
Посол США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон разом із союзниками готовий обороняти кожен дюйм території НАТО. Він закликав Росію припинити провокації та розпочати прямі переговори з Україною.
Представник США в ООН Майк Волц під час засідання Ради Безпеки різко розкритикував дії Росії та запевнив союзників у готовності Сполучених Штатів до оборони.
Про це повідомляє The Guardian.
Він нагадав, що лише дев’ять днів тому РБ ООН вже збиралася через масове порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, й додав, що Москва “знову вторглася в повітряний простір країни-члена НАТО”.
“Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія має негайно припинити небезпечні дії”, — наголосив Волц.
Він підкреслив, що Вашингтон очікує від Москви “кроків до деескалації, а не до розширення конфлікту”.
На думку дипломата, інциденти із безпілотниками та винищувачами створюють враження, що “Росія або прагне втягнути в протистояння з Україною більше держав, або втратила контроль над власними військовими”. Будь-який із цих варіантів він назвав “вкрай тривожним”.
Завершуючи виступ, Волц закликав Кремль дотримуватися міжнародного права:
“Як постійний член Ради Безпеки, Росія зобов’язана підтримувати мир і безпеку, поважати суверенітет сусідніх держав і припинити порушення їхнього повітряного простору. Настав час для прямих переговорів з Україною про припинення цієї війни”.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради Безпеки ООН жорстко звернувся до Москви, попередивши: у разі нових порушень повітряного простору НАТО об’єкти будуть збивати, а скарги не прийматимуться.