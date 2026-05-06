США заявили про завершення наступальної фази війни з Іраном: у Ормузькій протоці знову атакували судно

США оголосили про завершення наступальної фази війни проти Ірану та перехід до операції із захисту цивільного судноплавства в Ормузькій протоці. Водночас у регіоні тривають атаки на комерційні кораблі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступальна операція проти Ірану, відома як Operation Epic Fury, завершена. За його словами, Вашингтон переходить до нового етапу — забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці в межах операції Project Freedom.

Попри це, ситуація в регіоні залишається напруженою. За даними Bloomberg, у Перській затоці було атаковано цивільне судно, а в США заявили, що Іран продовжує здійснювати “обмежені агресивні дії” проти морських маршрутів та союзників Вашингтона.

Глава Пентагону Піт Гегсет наголосив, що чинне перемир’я з Іраном формально зберігається, а нинішня місія США має “оборонний і гуманітарний характер”. Американські військові супроводжують торговельні судна через Ормузьку протоку, де через бойові дії та блокування маршрутів застрягли понад 1 500 кораблів і близько 22 тисяч моряків.

Reuters повідомляє, що США намагаються втримати крихке перемир’я, тоді як Іран заперечує звинувачення у нових атаках. У регіоні тривають дипломатичні консультації за участі посередників.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Іран “абсолютно” порушив домовленості про припинення вогню, і закликав до жорсткої відповіді. За його словами, дії Тегерана потребують “великої, рішучої, болісної та короткої” реакції.

На тлі загострення Об’єднані Арабські Емірати повідомили про повітряну атаку з боку Ірану. За даними місцевої влади, системи ППО виявили чотири крилаті ракети: три з них перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море.

Також у Фуджейрі повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. Через загрозу ударів в ОАЕ лунали сигнали ракетної небезпеки, а міжнародний аеропорт Дубая тимчасово припинив обслуговування рейсів.

