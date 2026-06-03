США заявили про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці через порушення блокади Ірану

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Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці. За інформацією американських військових, судно не виконало законні вимоги сил США та намагалося продовжити рух у напрямку, який порушував встановлені Вашингтоном обмеження щодо заходу до іранських портів.

У CENTCOM зазначили, що танкер був без вантажу. Після того, як екіпаж не виконав вказівки американських сил, судно було виведене з ладу. Інформації про постраждалих не надходило.

Інцидент стався на тлі різкого загострення відносин між США та Іраном. Раніше Вашингтон оголосив про запровадження морських обмежень щодо іранських портів у межах операції, спрямованої на тиск на Тегеран.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Лідер Штатів висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

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