ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Американські військові заявили, що зупинили нафтовий танкер, який прямував до одного з іранських нафтових портів

Американські військові заявили, що зупинили нафтовий танкер, який прямував до одного з іранських нафтових портів / © twitter.com/CENTCOM

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв
Американські військові заявили, що зупинили нафтовий танкер, який прямував до одного з іранських нафтових портів

США заявили про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці через порушення блокади Ірану

Американські військові в Арабській затоці вивели з ладу нафтовий танкер, який, за даними Центрального командування США (CENTCOM), намагався порушити запроваджені Вашингтоном обмеження щодо судноплавства до іранських портів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про зупинку нафтового танкера в Арабській затоці. За інформацією американських військових, судно не виконало законні вимоги сил США та намагалося продовжити рух у напрямку, який порушував встановлені Вашингтоном обмеження щодо заходу до іранських портів.

У CENTCOM зазначили, що танкер був без вантажу. Після того, як екіпаж не виконав вказівки американських сил, судно було виведене з ладу. Інформації про постраждалих не надходило.

Інцидент стався на тлі різкого загострення відносин між США та Іраном. Раніше Вашингтон оголосив про запровадження морських обмежень щодо іранських портів у межах операції, спрямованої на тиск на Тегеран.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. Американський президент наголосив, що Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу. Лідер Штатів висловив упевненість, що шанси на укладення нової ядерної угоди залишаються високими. Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie