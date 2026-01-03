ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Світ
Світ
Кількість переглядів
2951
1 хв
1 хв

США захопили Мадуро в результаті переговорів — Sky News

Мадуро, як пишуть ЗМІ, під час операції у Венесуелі був захоплений в результаті переговорів.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мадуро

Мадуро / © Associated Press

Інсайдери у венесуельській опозиції повідомили, що захоплення президента Ніколаса Мадуро було «домовленим виходом».

Про це пише з посиланням на неназвані джерела Sky News.

Неназваний американський чиновник заявив, що серед військових США не було втрат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відзначив успіх операції США з захоплення Мадуро.

«Багато гарного планування, багато чудових військ і чудових людей. Це була блискуча операція, насправді», — сказав американський лідер.

Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати здійснили масштабну операцію у Венесуелі, у результаті якої Мадуро та його дружину схопили та вивезли з країни.

Сьогодні зранку очевидці повідомили про вибухи у столиці Венесуелі та про американські військові гелікоптери у небі над містом. За даними ЗМІ, Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі, зокрема військових.

