США захопили російський танкер: чому Путін мовчить і чи зробить Європа те саме в Балтійському морі

Реклама

Після тижня переслідувань в Атлантичному океані в середу, 7 січня, американські війська за підтримки літаків Королівських ВПС Британії висадилися на борт і захопили російський танкер Marinera. У грудні 2025 року американська берегова охорона вже намагалася затримати судно, що прямувало з Ірану до Венесуели. Тоді воно мало назву Bella1 і йшло під прапором Панами. Проте екіпаж відмовився виконати накази та розвернувся в бік Атлантики, згодом змінивши прапор на російський і назву на Marinera.

Танкер Bella1/Marinera перебуває під санкціями США за незаконне перевезення іранської нафти ще від 2024 року. Напередодні його затримання Росія навіть відправила для його конвоювання свій підводний човен та інші ВМС. Однак і це не допомогло. Після затримання російське Мінтранспорту заявило, що американські військові, у яких був ордер на арешт судна, не мали на це права. Пізніше в МЗС РФ додали, що вимагають гуманного ставлення до росіян, які перебувають на борту.

Проте Кремль на рівні Путіна та інших російських високопосадовців досі мовчить. Чи стане затримання США російського танкера поштовхом і для європейських країн діяти так само в Балтійському морі? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Венесуельська нафта: США витискають Китай і Росію з регіону

Затримання Сполученими Штатами російського підсанкційного танкера відбулося через кілька днів після американської військової операції у Венесуелі з захоплення нелегітимного президента Ніколаса Мадуро та його дружини. Потім Білий дім і Держдеп розповсюдили в соцмережах фото Трампа з підписом: «Це наша півкуля, і президент США не дозволить загрожувати нашій безпеці». Пізніше заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер назвав це частиною «доктрини Трампа», і США, як наддержава, використовуватимуть свої ЗС для захисту американських інтересів.

Ще від вересня 2025 року американські військові почали здійснювати удари по суднах, що перевозять наркотики. Відтоді США підтвердили 35 таких ударів у Карибському морі та східній частині Тихого океану. В середині грудня Трамп наказав запровадити «повну й остаточну» блокаду всіх санкційних нафтових танкерів, які прямують до та з Венесуели. І попри заяву держсекретаря Марко Рубіо вже після американської військової операції у Венесуелі про те, що метою дій США не є встановлення контролю над нафтовидобутком цієї країни, в середу, 7 січня, Трамп сказав, що перехідна влада в Каракасі поставить США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної нафти.

«Цю нафту буде продано за ринковими цінами. Гроші контролюватиму я, як президент США, щоб гарантувати, що вони підуть на користь народу Венесуели та США», — додав Трамп.

Йдеться як про нафту з захоплених США підсанкційних танкерів, так і про ту, що зберігається у сховищах. За словами голови комітету Сенату з питань збройних сил Роджера Вікера, у Венесуели більше немає вільних танкерів для перевезення нафти.

Реклама

«Інформація, яку я маю, полягає в тому, що Венесуела більше не може качати сиру нафту, бо не має місця, де її зберігати, і її нікуди відправляти. Танкери заповнені й чекають, щоб вирушити до відповідного місця у сподіванні, що нафта буде продана на відкритому ринку, а не передана безкоштовно Китаю», — сказав сенатор Роджер Вікер.

До того ж, як повідомляє ABC News, адміністрація Трампа повідомила виконувачці обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, що країна має розірвати зв’язки з Китаєм, Росією, Іраном і Кубою, вислати їхніх офіційних радників і погодитися на виняткове партнерство зі США щодо видобутку та продажу нафти, перш ніж Венесуелі дозволять збільшити видобуток.

ТСН.ua уже писав, що Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти. Спецоперація США в цій країні — це величезний удар по Росії та Китаю. За останні десятиліття Пекін надав Каракасу мільярди позик, а основна частина експорту венесуельської нафти йшла саме до КНР. До того ж нескладно уявити, що буде зі світовими цінами після повернення венесуельської нафти на ринок та як це позначиться на доходах Росії.

Чому мовчить Путін: дії Європи в Балтійському морі

Після захоплення російського танкера Marinera міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що це судно має ганебну історію та є частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що екіпаж затриманого судна може постати перед американським судом за порушення санкційної політики. Водночас, за її словами, Трамп не боїться продовжувати затримувати танкери «тіньового флоту» через буцімто можливе погіршення відносин з Росією і Китаєм.

Реклама

У МЗС КНР назвали затримання російського танкера «серйозним порушенням міжнародного права». В Держдумі РФ звинуватили США в піратстві та навіть закликали атакувати торпедами й потопити кілька американських катерів, а також ударити «Орешніком» по Європі та топити кораблі в Чорному морі. Проте реакції ні Путіна, ні Патрушева, який очолює Морську колегію при президентові РФ, досі немає. Вочевидь, у Кремлі розуміють, що справа може не обмежитися винятково танкером Marinera. NBC News повідомляє про ще щонайменше три інші підсанкційні танкери, які курсували поблизу Венесуели останніми тижнями і змінили свої прапори на російські.

У редакційній статті The Washington Post припускає, що в цій історії вимальовується інший підтекст — Трамп помітно охолонув до Путіна після брехні про фейкову атаку українських безпілотників по його резиденції на Валдаї. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс, коментуючи захоплення танкера Marinera, намагався помітно відбілити Кремль, кажучи, що «це був фейковий російський танкер». Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив рішуче лідерство США.

«Ми вітаємо такий підхід до відносин з Росією: діяти, а не боятися», — наголосив міністр.

Тому зараз європейські країни-члени НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, мають наслідувати приклад США і припинити боятися затримувати російські танкери «тіньового флоту». ТСН.ua неодноразово писав, як від початку 2025 року Росія застосовує конвоювання до своїх підсанкційних суден, щоб лякати Європу можливим прямим військовим зіткненням. Нагадаємо, як торік у травні Москва відправила до свого танкера Jaguar Су-35, який порушив повітряний простір НАТО приблизно на одну хвилину, а в червні вперше задіяла ракетний корвет «Бойкий» з ракетами «Уран».

Реклама

До того ж танкери «тіньового флоту» не лише беруть участь у доставленні «невідомих» дронів до європейських портів, вилітаючи потім з бортів цих суден, щоб здійснювати шпигування за критично важливими об’єктами. Такі танкери були неодноразово помічені в місцях пошкодження критично важливих кабелів у Балтійському морі. Останній такий інцидент із пошкодженням телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією стався 31 грудня 2025 року. Національне бюро розслідувань Фінляндії заарештувало суховантаж Fitburg, який йшов із порту в РФ. ЗМІ повідомляли, що судно належить до російського «тіньового флоту».