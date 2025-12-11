PDVSA венесуельська нафтова компанія / © Associated Press

Американські військові взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями США, поблизу узбережжя Венесуели.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела, знайомі з деталями інциденту, зазначають, що захоплення судна може суттєво ускладнити здатність Каракаса експортувати нафту, оскільки інші перевізники можуть уникати роботу з вантажами Венесуели через ризик потрапляння під американські санкції.

Більшість венесуельської нафти нині спрямовується до Китаю — зазвичай через посередників і зі значними знижками, адже ризики, пов’язані з обмеженнями США, змушують трейдерів діяти обережно.

Офіційні органи у Вашингтоні наразі не коментують ситуацію. Державна нафтовидобувна компанія Венесуели PDVSA та профільні міністерства також утрималися від заяв.

Натомість у Каракасі дії США вже назвали спробою «захопити нафтові резерви країни», які є одними з найбільших у світі.

Інцидент стався у той самий день, коли лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру.

У матеріалі також нагадується, що державна PDVSA контролює нафтову галузь країни та співпрацює з міжнародними компаніями. Зокрема, американська Chevron Corp. має з Венесуелою спільні проєкти з видобутку нафти, а США надають Chevron спеціальну ліцензію, яка дозволяє компанії працювати без ризику санкцій.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зібрав у Білому домі керівників силових і дипломатичних відомств, щоб обговорити подальші кроки Вашингтона щодо Венесуели.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп визнав, що говорив телефоном із лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, однак відмовився повідомляти подробиці бесіди.