США захопили ще один танкер тіньового флоту РФ: подробиці

Такер / © Associated Press

Реклама

США затримали танкер у Карибському басейні. Пентагон заявив, що посилює контроль над венесуельською нафтою.

Про це повідомляє Південне командування США.

Що відомо про захоплення танкера

Як повідомили у Пентагоні, збройні сили США за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без інцидентів затримали моторне судно Sagitta. Операція відбулася в рамках ініціативи «Південний спис», яку Вашингтон реалізує спільно з Береговою охороною США та Міністерством юстиції.

Реклама

У Міноборони наголосили, що судно діяло всупереч карантинним обмеженням, запровадженим президентом Дональдом Трампом щодо танкерів, на які поширюються санкції. Йдеться про обмеження, пов’язані з транспортуванням венесуельської нафти.

Американська сторона заявляє, що затримання ще одного танкера демонструє рішучість США забезпечити дотримання санкційного режиму. За словами представників Пентагону, єдиною нафтою, яка може залишати Венесуелу, має бути та, що експортується законно та відповідно до міжнародних норм.

«Оскільки об’єднані сили діють у Західній півкулі, ми підтверджуємо, що безпека американського народу є першочерговою, демонструючи нашу відданість безпеці та стабільності», — наголосили у командуванні.

Операції у Карибському басейні здійснюються за участі спеціально розгорнутої елітної групи об’єднаних сил, яка забезпечує виконання поставлених завдань у межах санкційної політики США.

Реклама

Раніше з’явилася інформація про захоплення США шостого танкера, що пов’язаний з Венесуелою.

Так, згідно з даними, Veronica — це останній танкер, який діє всупереч встановленій президентом Трампом блокаді санкційних суден у Карибському басейні.

«Єдина нафта, що залишатиме Венесуелу, буде нафтою, яка належним чином та законно буде скоординована», — ййшлося у повідомленні військових.