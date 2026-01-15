- Дата публікації
США захопили шостий танкер, пов’язаний з Венесуелою — ефектні кадри
За даними Reuters, США захопили 6-й танкер так званого «тыньового флоту» РФ.
ВМС США захопили моторний танкер Veronica, пов’язаний з Венесуелою. Опубліковані ефектні кадри.
Про це повідомляє Південне Командування Збройних сил США.
За інформацією, Veronica — це останній танкер, який діє всупереч встановленій президентом Трампом блокаді санкційних суден у Карибському басейні.
Як зазначається, ці операції підтримуються повною потужністю Десантної групи готовності ВМС США.
«Єдина нафта, яка залишатиме Венесуелу, буде нафтою, яка буде належним чином та законно скоординована», — йдеться у повідомленні.
У Штатах наголошують, що продовжуватимуть протидіяти незаконній діяльності та встановлювати безпеку у Західній півкулі.
Раніше ми писали, що наприкінці грудня США розпочали блокаду підсанкційних танкерів на тлі подій у Венесуелі.
«Я наказую здійснити повну і комплексну блокаду всіх підсанкційних танкерів, що входять до Венесуели та виходять з неї», — заявив Трамп.
Пізніше, на початку січня, щонайменше чотири танкери, більшість з яких були завантажені нафтою, вийшли з країни у «темному режимі» (з вимкненими транспондерами) через блокаду з боку США. Вони повернулися до вод Венесуели.