США захопили танкер біля берегів Венесуели

Танкер / © Associated Press

Реклама

Берегова охорона США здійснила перехоплення та взяла під контроль танкер, який перебував у міжнародних водах неподалік венесуельського узбережжя.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом операції.

За даними агентства, це вже другий випадок захоплення танкера американськими силами за останні кілька тижнів. Подібні дії відбуваються на тлі різкого посилення військової присутності США в регіоні Карибського басейну.

Реклама

Співрозмовники Reuters, які надали інформацію на умовах анонімності, не розкрили точного району проведення операції. Водночас вони підтвердили, що координацію дій здійснювала саме берегова охорона США.

19 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що у перспективі не відкидає можливості воєнного протистояння з Венесуелою.

Крім того, глава Білого дому повідомив про намір і надалі перехоплювати нафтові танкери у цьому регіоні.

Раніше повідомлялося, що скандальний пропагандист Такер Карлсон заявив про плани президента США Дональда Трампа оголосити війну проти Венесуели.

Реклама

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної та тотальної блокади всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели або виходять з її портів.